Roma, Mourinho: “Dalla Giustizia sportiva mi aspetto giustizia. Sono felice perché…”

"Mi sono presentato spontaneamente e ne sono stato anche felice perché il procuratore mi ha dato l'opportunità di spiegare - ha aggiunto - Ho condiviso con lui che un tecnico non debba parlare prima della gara degli arbitri, ma io non ho mai offeso Marcenaro, mai messo in dubbio la qualità dell'arbitro, l'espressione usata ('non ha stabilità emozionale, ndr) mi sembra normale, la utilizzo anche quando parlo di me stesso. E' stata eventualmente capita in un modo diverso".