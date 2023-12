Mancini: “Indosso la 23 per Materazzi. Mourinho, icona del calcio. Lukaku-Dybala…”

Gianluca Mancini, in un'intervista a SportMediaset, ha parlato di Mourinhoe non solo. Si è soffermato anche su un altro ex nerazzurro, un suo idolo, in particolare. «Mou? Le prime volte che lo vedevo a Trigoria era un'emozione forte perché sappiamo tutti quello che ha fatto il mister e quello che ha vinto. E' un'icona del calcio e un motivo in più per dare il massimo ogni giorno in allenamento e in partita», ha detto dell'allenatore della Roma.