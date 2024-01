Roma, Mourinho e Friedkin mai così lontani: la situazione. E Lukaku…

La sconfitta nel derby di Coppa Italia, ha allontanato ancora di più José Mourinho dalla Roma. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il derby potrebbe aver lasciato degli strascichi definitivi, soprattutto sul futuro del club a livello di conduzione tecnica. "I Friedkin non parlano, ma nel loro cronico mutismo c’è anche la mancanza di dialogo con il proprio allenatore. Non su tutto, ovviamente, ma sulla questione del contratto sì. E allora è anche per questo che la sconfitta di mercoledì può lasciare ferite inguaribili, perché la proprietà giallorossa ha già fatto sapere che per parlare del rinnovo del contratto di Mourinho aspetta di valutare i risultati. E quello dell’altro ieri, è chiaro, non aiuta...".

"La deadline dovrebbe essere metà febbraio, il playoff di Europa League (il 15 febbraio a Rotterdam, il 22 a Roma) in tal senso può essere indicativo. In quel momento i Friedkin vorranno capire in che posizione si troverà la Roma in campionato. E, ovviamente, vedere se la Roma sarà in grado di andare ancora avanti in Europa, in quello che è stato il suo giardino magico nei primi due anni mourinhani. Ma, è ovvio, anche Mou non aspetterà oltre, dopo aver teso la mano già più volte ai Friedkin, dichiarandosi disponibile a restare ancora nella Capitale".