Monza-Inter, una rosa ritrovata per Inzaghi: la probabile formazione. E Buchanan…

Prima di volare a Riyadh per disputare la Supercoppa, l'Inter è chiamata alla difficile trasferta di Monza. I nerazzurri contro la squadra di Palladino hanno vinto all'andata lo scorso 19 agosto a San Siro, ma contro cui solo quattro mesi prima avevano perso. Non sarà facile, quindi, fare bottino pieno, ecco perché servirà la migliore Inter per portare a casa i tre punti. Simone Inzaghi avrà a disposizione l'intera rosa a eccezione di Juan Cuadrado, il cui rientro è previsto ad aprile.

"In attesa delle indicazioni dell’ultimo allenamento, che si farà nel pomeriggio ad Appiano Gentile, è probabile che davanti al portiere Sommer il tecnico schiererà Pavard, Acerbi e Bastoni. In fascia destra spazio a Dumfries, con Buchanan che potrebbe subentrare nella ripresa, mentre a sinistra correrà il titolarissimo Dimarco. Al fianco del regista Calhanoglu, le mezzali dovrebbero essere Barella e Mkhitaryan. In attacco, Lautaro e Thuram. Il Monza non potrà contare sugli infortunati Andrea Carboni, Caprari e Di Gregorio, oltre al Papu Gomez, squalificato per doping", sottolinea Repubblica.