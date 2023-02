Roma, Mourinho: “Pari punti col Milan, non ce lo aspettavamo. All’arbitro ho detto…”

José Mourinho , allenatore della Roma , ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata dai suoi contro il Lecce in trasferta. Queste le sue considerazioni: "E' stata una partita difficile, dura. Per l'atteggiamento degli ultimi minuti non è il risultato che vogliamo, ma l'avversario ha reso la partita intensa e dura. Il campo era orribile, impossibile giocare di prima e un calcio di qualità. Abbiamo avuto possibilità di fare il secondo gol, ai miei giocatori non dico assolutamente nulla. Non è il risultato che volevamo quando siamo arrivati qui, ma non vado via dispiaciuto.

Nello spogliatoio c'era gente non felice del risultato e questo per me significa tanto, è fantastico sentire questa evoluzione nella mentalità dei miei. Due, tre anni fa la Roma avrebbe perso una partita del genere, ora abbiamo una mentalità diversa. Loro hanno fatto la loro partita, lottato fino all'ultimo per avere questo punto in più. Essere a pari punti col Milan è una cosa che non ci aspettavamo ad inizio stagione. Arbitro? Ho parlato adesso con Aureliano e gli ho detto che la partita è stata molto difficile per le due squadre, ma anche per lui. C'era tanta aggressività, lui ha fatto il suo lavoro. Credo ci fosse un secondo giallo per Strefezza, ma l'arbitro ha fatto del suo meglio e ha lasciato la bellezza di questa partita tanto combattuta".