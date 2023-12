Partita molto equilibrata nel primo tempo ma che diventa molto nervosa nella ripresa. Al 66' viene espulso Politano per un calcio di reazione a Zalewski. Il risultato si sblocca al 76' quando Pellegrini sfrutta un pallone vagante in area Napoli per battere Meret. All'86' viene espulso, per doppio giallo, anche Osimhen.