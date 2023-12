Inzaghi: “Vittoria non scontata dopo 120′ col Bologna. Arnautovic bravissimo. Bisseck…”

"Arnautovic? È stato bravissimo, l'unico dispiacere è che non ha fatto gol, ma la squadra ha vinto e deve stare sereno. È stato molto apprezzato dallo staff, dai tifosi, dalla società e soprattutto dai suoi compagni. Bisseck? È un ragazzo che il 13 luglio Marotta, Ausilio e Baccin lo hanno reso per l'Inter, io non lo conoscevo. Ha lavorato in silenzio molto bene e si sta meritando quello che sta ottenendo. Pavard era in grado di giocare, ma prestazione su prestazione era giusto confermarlo e deve continuare così. Spero possa ritagliarsi soddisfazioni come stasera. Mi piacerebbe per quello che creiamo di sbloccare prime le gare".