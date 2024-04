Buone notizie per il difensore giallorosso dopo il grande spavento di ieri in occasione del match contro l'Udinese

Buone notizie dopo il grande spavento: Evan Ndicka , difensore della Roma costretto a lasciare il campo in occasione del match contro l'Udinese per un malore improvviso, è stato dimesso dall'ospedale di Udine, e si sottoporrà ora a nuovi controlli.

Questo il comunicato del club giallorosso: "In seguito a un dolore acuto precordiale e alterazioni aspecifiche all'elettrocardiogramma effettuato in sala di prima urgenza allo stadio il giocatore Evan Ndicka è stato ricoverato presso l'Ospedale Santa Maria della misericordia di Udine. Sono stati effettuati controlli cardiologici di primo e secondo livello risultati negativi per patologia cardiaca.