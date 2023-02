Roma, Tiago Pinto: “Smalling? L’idea è continuare insieme, ma ora la parola è sua”

Le parole del dirigente giallorosso a proposito del futuro del difensore seguito con attenzione dall'Inter in queste settimane

Conferenza stampa di Tiago Pinto questo pomeriggio in casa Roma. Il dirigente giallorosso, tra le altre cose, ha parlato anche dei rinnovi di El Shaarawy e Smalling, quest'ultimo accostato all'Inter nelle ultime settimane.

Ecco il punto: “Su El Shaarawy dico che sta facendo bene, sono due situazioni diverse. Smalling ha diritto fino a maggio di decidere cosa fare, con Stephan decidiamo noi. Stanno facendo bene, abbiamo contatti con l’agente di Smalling per continuare insieme, ma penso che tutti capiscono che il mercato sia finito oggi e abbiamo tempo per sistemare le cose, senza dimenticare che la parola è del giocatore. Non è solo responsabilità nostra, sono stati chiari tutti perché l’idea è continuare insieme, vediamo cosa accadrà”.