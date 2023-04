Serie A, la Roma vince a Torino: Inter momentaneamente fuori dalla CL. Il Verona…

L'Inter è momentaneamente fuori dalla zona Champions. Questo pomeriggio la Roma ha battuto a Torino per uno a zero la squadra di Juric. A segnare il gol che è valso la vittoria dopo due mesi di difficoltà nelle gare in trasferta, su rigore, Paulo Dybala. Undicesimo gol in questa stagione per l'argentino che ha permesso alla formazione di José Mourinho di superare in classifica il Milan (che ha 52 punti) e proprio i nerazzurri fermi a 51 punti e quinti dopo il pareggio con la Salernitana.