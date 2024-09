I giallorossi vanno sotto a fine primo tempo per via del gol di Pohjanpalo ma ad un quarto d'ora dalla fine del match arriva il pareggio di Cristante. All'83', poi, ci pensa Pisilli, al primo gol in Serie A, a siglare il gol del definitivo 2-1 che vale la vittoria. La Roma sale a 9 punti in classifica, il Venezia resta invece terzultimo a quota 4.