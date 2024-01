Romano: “Buchanan all’Inter, queste le cifre. Al lavoro anche oggi per chiudere”

I nerazzurri stanno puntando sull'esterno del Brugge e manca davvero poco per il suo arrivo in Italia

Anche quest'oggi, conferma Fabrizio Romano su X, l'Inter è al lavoro per chiudere l'operazione Buchanan. Da quanto sottolineato dall'esperto di mercato per il calciatore i nerazzurri pagheranno una cifra cash di 7 mln ai quali si aggiungeranno eventuali bonus per una cifra che si aggira sui 10 mln di euro. Di cifre simili parlavano ieri in Belgio dove il calciatore ha finora giocato.