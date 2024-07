Nelle ultime ore si è parlato anche di Jakub Kiwior , ex Spezia ora in forza all'Arsenal. Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha spiegato come il polacco sia un obiettivo anche del Bologna:

"Il Bologna ha chiesto Jakub Kiwior durante la trattativa con l'Arsenal per Riccardo Calafiori ma il difensore polacco, al momento, non si muove in prestito. Calafiori continua ad aspettare l'Arsenal, Kiwior invece può lasciare il club inglese in prestito con obbligo di riscatto, come già detto un mese fa"