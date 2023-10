In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha risposto così sul futuro di Romelu Lukaku

In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha risposto così sul futuro di Romelu Lukaku. “Cosa farà a giugno? Condizioni già fissate dal Chelsea d’accordo col giocatore: chi vuole Romelu deve mettere 40 milioni sul tavolo per acquistarlo a titolo definitivo. Non è una clausola, è un patto verbale, un gentlemen agreement”, le dichiarazioni del giornalista.