Romano: “Offerta Inter per Scamacca, Balogun considerato troppo costoso al momento”

I nerazzurri accelerano per l'attaccante del West Ham, anche per le richieste ritenute eccessive per l'americano

L'Inter accelera sul fronte Scamacca (come anticipato ieri da Fcinter1908): l'attaccante del West Ham è ora in testa alle preferenza della dirigenza nerazzurra, che avrebbe presentato un'offerta da circa 20 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo.