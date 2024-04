Ormai non resta che attendere l'ufficialità dell'approdo di Mehdi Taremi all'Inter. Anche Ausilio, nel post partita del derby, ha di fatto confermato l'arrivo, a parametro zero, dell'attaccante iraniano e di Piotr Zielinski.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha pubblicato su Twitter alcuni dettagli in merito all'accordo tra l'Inter e Taremi: "Il contratto di Taremi con l'Inter sarà valido fino al 2026, sarà un biennale. C'è anche l'opzione per il prolungamento fino al 2027. È tutto fatto, il Porto è già stato informato. Here we go, confermato"