Repubblica – La Roma gela Mou: al momento niente rinnovo. I Friedkin pretendono il 4° posto

"Il pensiero costante dei Friedkin è capire come i risultati miglioreranno da qui alle prossime settimane. E mantenere le aspettative di inizio stagione, in linea con gli enormi investimenti fatti. Quindi nessun appuntamento sotto Natale per parlare di rinnovo. Nonostante gli inviti, più o meno palesi, dell’allenatore. Non è una priorità. Prima il campo e i risultati, poi eventualmente una decisione sul futuro tecnico della squadra. Esattamente come lo scorso anno, nello stesso punto della stagione. Ma questa volta con una discriminante in più, il contratto in scadenza dello Special One e la sua disponibilità a continuare insieme. Contano solo i risultati e l’obbligo di qualificazione alla prossima Champions League. Un diktat da cui nessuno è esente. Men che meno José Mourinho".