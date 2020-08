Romulo: “Con Conte Inter favorita per lo scudetto. Tonali sarà grande, ma ha troppe pressioni”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex calciatore di Lazio e Genoa, l’italo-brasiliano Romulo, si è proiettato al prossimo campionato, indicando l’Inter di Antonio Conte come favorita al titolo:

“Conte lo conosciamo tutti, litiga con la società ma in senso positivo, si espone in prima persona. Con lui l’Inter è la favorita per lo scudetto“. Una battuta anche su Tonali, obiettivo di mercato nerazzurro, con il quale ha giocato nell’ultima esperienza a Brescia:

“Tonali ha già fatto vedere grandi cose, ma il paragone con Pirlo è sbagliato. Gli stanno mettendo troppe pressioni addosso, sicuramente diventerà un grande centrocampista perché ha ampi margini di miglioramento, ma serve tempo“.

(Fonte: Radio Sportiva)