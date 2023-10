MLS, Rooney fallisce l’accesso ai playoff: addio al DC United di Washington

L'ex stella del calcio inglese, trasformatosi in allenatore, non è riuscito a condurre la squadra ai playoff della Major League Soccer (MLS).

"Abbiamo parlato con Wayne e convenuto che fosse meglio per noi separarci", ha dichiarato l'amministratore delegato del club di Washington, Jason Levien, in una nota. Si tratta di un "accordo reciproco", secondo il documento pubblicato sul sito del club. "È il momento giusto. Ho fatto tutto il possibile per portare questo club agli spareggi", ha risposto Rooney dopo l'inutile successo di ieri contro New York City (2-0)o. L'ex nazionale inglese e leggenda del Manchester United, era arrivato nella capitale nel luglio 2022.