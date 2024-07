Le aspettative personali per la nuova stagione? — «Per me sarà un anno importante. Nella scorsa stagione sono stato frenato dalla pubalgia. Ora spero di giocare il più possibile e aiutare la Lazio. Cerco il primo gol in biancoceleste. Vorrei farlo sotto la Curva Nord, al debutto in campionato contro il Venezia. E poi mi piacerebbe ripetermi nel derby…».

Chi apprezza di più tra i giocatori del passato laziale? — «Nel mio ruolo Veron e Almeyda. Tra i campioni del 1974, ascoltandolo ho apprezzato molto Giancarlo Oddi per la sua personalità».

I suoi riferimenti come centrocampisti? — «Ho studiato Modric e Kroos. Sì, è un peccato che Kroos abbia deciso di smettere. Mi piace De Jong».

Dove può arrivare la Lazio di Baroni? — «Dobbiamo fare meglio dell’anno scorso. No, non mi riferisco al settimo posto dell’ultimo campionato… Bisogna puntare a un posto per le coppe. Si, l’Europa League, ma pensando di poter arrivare in Champions. Sono arrivati rinforzi di valore. C’è fame di risultati tra noi e tanta voglia di conquistare l’affetto dei tifosi».

L’errore da non ripetere? — «Quest’anno dobbiamo pensare per obiettivi a breve termine. Passo dopo passo. Che vuole dire partita dopo partita e vittoria dopo vittoria. Se faremo bene, in primavera potremo esser in lotta su tre fronti…».

Il suo sogno nel cassetto... — «Vincere qualcosa quest’anno con la Lazio. Sì, alzare un trofeo, magari in Europa».

(Gazzetta dello Sport)