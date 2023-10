Rubiales, la Fifa ha deciso: 3 anni di squalifica per l’ex presidente della Federcalcio spagnola

La sanzione decisa dalla Fifa per Luis Rubiales al centro della polemica per il bacio in bocca a Jennifer Hermoso

Tre anni di squalifica. È questa la sanzione decisa dalla Fifa per Luis Rubiales, ex presidente della federcalcio spagnola al centro della polemica per il bacio in bocca a Jennifer Hermoso, durante la premiazione per il Mondiale femminile vinto dalla Spagna.