Le parole di Rubinho, ex portiere della Juventus e del Genoa, in merito a Bento, estremo difensore brasiliano

L'ex portiere, tra le altre, di Genoa e Juventus Rubinho è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare anche di Bento, portiere brasiliano che è stato accostato all'Inter in ottica futura:

Sulle critiche ad Allegri

"Il mister è come un parafulmine, è abituato. E dico anche che alla Juve è sempre più facile criticare perché ogni cosa fa più rumore rispetto che in altri posti. Secondo me la Juve ha tenuto duro nella lotta Scudetto fino alla partita persa contro l’Inter a febbraio. I grandi campioni ormai mancano un po’ dappertutto, non solo alla Juventus".