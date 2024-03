"Una specie di “assicurazione” in attesa di capire cosa ne sarà di Acerbi, questo perché il brasiliano ha dimostrato di essere un’ottima controfigura di Alessandro Bastoni come braccetto mancino nella difesa a tre, una manna visto il probabilissimo trasloco del compagno al centro, essendo fuori causa pure De Vrij per almeno una decina di giorni. Un’evoluzione - quella di tuttocampista mancino, una sorta di alter ego di Darmian - che ha trovato compimento già negli anni al Monza: Brocchi lo utilizzava come terzino sinistro nella linea a quattro, Stroppa per primo lo ha piazzato come “braccetto” nelle difesa a tre mentre Palladino lo ha utilizzato esterno a tutta fascia. Ruolo per cui l’Inter lo ha ingaggiato, considerato che il brasiliano è andato a riempire la casellina lasciata libera da Robin Gosens".