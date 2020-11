Rueda: “Vidal ha dato onore e orgoglio al Cile. Giocatori come lui e Sanchez sono vitali”

Dopo la vittoria del Cile sul Perù grazie alla doppietta di Vidal, il tecnico Rueda ha esaltato le prestazioni del centrocampista dell’Inter di Claudio Bravo.

“Questo è il calcio. La nobiltà di Arturo, la maturità e la professionalità di Claudio. Sopra di tutto c’è la bandiera cilena, la loro passione per la nazionale, per la maglia. Hanno accettato questa sfida in questo modo e si spendono sempre con integrità. Hanno dato tanto orgoglio, onore e decoro alla nazionale. Devi sempre applaudirli entrambi”, ha detto il tecnico della Nazionale cilena.

“Il tuo contributo dei giocatori esperti è decisivo, vitale. Sono un supporto molto importante per continuare a costruire quel percorso, per questa sfida. L’integrità, la nobiltà di questi uomini come Beausejour, Isla, Vidal, Alexis, Bravo è vitale, come si esprimono, come coinvolgono i giovani, come trasmettono la sinergia affinché il Cile mantenga quel DNA di giocare bene la palla, di essere coraggioso, aggressivo e solidale”