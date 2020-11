È un Arturo Vidal in forma smagliante quello che sta trascinando il Cile nella sfida casalinga contro il Perù, valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar in programma nel 2022.

Dopo il ‘golazo’ con cui ha sbloccato il risultato, il centrocampista nerazzurro ha firmato la seconda rete personale con un tocco da pochi passi.