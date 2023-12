Rueda: “Sanchez? Cultura del lavoro straordinaria, è un vincente. Cuadrado…”

Intervistato da SportItalia, l'ex ct di Colombia e Cile, Reinaldo Rueda ha parlato di Juan Cuadrado e Alexis Sanchez , due giocatori che il tecnico conosce molto bene. "Cuadrado è un giocatore con grandissima esperienza che sa rispondere alle esigenze tecniche più elevate, è abituato a certi palcoscenici. Se sarà accompagnato da una buona risposta fisica, darà un grande apporto all'Inter nel momento cruciale della stagione. Per la sua capacità tecnica ed il peso che ha nello spogliatoio".

Anche Sanchez?

"Per lui vale lo stesso discorso. È un giocatore che per natura rompe gli equilibri, ovviamente ha bisogno di essere al 100%. Ma lui non è che si alleni, lui si super-allena, ha una cultura del lavoro straordinaria che si autoimpone. È un vincente, nei prossimi mesi darà il suo contributo, se avrà la giusta continuità".