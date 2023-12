Sky – Lazio-Inter, Pavard in panchina. Emergenza a destra: c’è Darmian. E Cuadrado…

Dopo il pareggio della Juventus, domani sera all'Olimpico l'Inter di Simone Inzaghi ha l'occasione di allungare a +4 sui bianconeri in testa alla classifica. Di certo, la Lazio di Sarri non è avversario facile, senza contare che i nerazzurri, che non vincono nella Roma biancoceleste dal 2018, restano in emergenza, soprattutto in difesa e sulla fascia destra.