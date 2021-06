Rummenigge: “Inter, preoccupato per la situazione finanziaria. Conte? Il suo addio…”

Nel corso di un'ampia intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Karl-Heinz Rummenigge ha parlato anche di Inter

Da ex interista: più contento per lo scudetto o preoccupato per l’addio di Conte e il ridimensionamento economico?

«Abbiamo trovato la filosofia giusta: avere successo ma pagandolo in modo serio e solido. Ci siamo riusciti, una quindicina di anni fa il club valeva 750 milioni, adesso 2,6 miliardi. Per me, da primo a.d. dopo la trasformazione societaria del 2002, è stata anche una scommessa: io giocavo a pallone, non ero laureato in economia. Pian piano ho capito come un club va gestito. Siamo stati un esempio, non abbiamo comprato la luna, talvolta ci siamo autolimitati, ma valeva la pena: siamo indipendenti, abbiamo successo e non abbiamo perso soldi nemmeno per la pandemia».