Rummenigge: “Contrario alla Superlega. So che i grandi club in Italia e in Spagna…”

Il presidente del consiglio di amministrazione del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha ribadito ancora una volta di essere contrario alla creazione di una Superlega. Per il dirigente causerebbe gravi danni ai campionati nazionali. “Ho avvertito che si sarebbero arrecati gravi danni ai campionati nazionali. Per questo ho le mie riserve. Se dovessi decidere oggi per il Bayern, mi farei sentire contrario“, ha detto Rummenigge. “Se il sistema cambiasse, molti avrebbero problemi a continuare a identificarsi con il calcio. Ma so che i grandi club dell’Europa meridionale sono particolarmente interessati. I grandi club in Italia e in Spagna, in particolare, hanno alcune perdite milionarie a tre cifre. Certo, pensano a dove ci sarà crescita in futuro. E una Superlega genererebbe crescita finanziaria e interesse“.

(tz.de)