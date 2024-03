"Ricominciamo. Domenica sera Acerbi si è scusato con l’arbitro testimone: significa che aveva pronunciato qualcosa, una frase o una parola, di cui scusarsi. Da lunedì mattina Acerbi ha negato e sta negando: può significare tante cose. Che è smemorato o bugiardo, impaurito o vigliacco. Non significa che è razzista. No, perchè almeno quello l’ha giurato sia in campo che fuori (...). E con grande rigore, qui c’è solo una soluzione: Acerbi deve ammettere e scusarsi nuovamente. Sia per quello che ha detto in campo, sia per ciò che non ha poi avuto il coraggio di confermare fuori dal campo. Prenderà la squalifica e salterà l’Europeo, ma sarà un uomo migliore. Altrimenti, senza questo passo essenziale, rischia di non vedere la luce in fondo al tunnel".