Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Sandro Sabatini è tornato sulla decisione del Giudice sportivo di assolvere Francesco Acerbi per le presunte frasi razziste rivolte a Juan Jesus. "Questa situazione non mi piace com’è finita, con i famosi ‘tarallucci e vino’. Però bisogna rispettare la Giustizia, sia Sportiva che Ordinaria. Solo una cosa mi permetto di far notare, ribadendo tutta la mia solidarietà a Juan Jesus. Io ci terrei che l’Inter e Giuseppe Marotta uscissero un po’ dall’ambiguità. Sento dire che l’Inter l’anno prossimo vuole vendere Acerbi, che non rientra nella rosa o che non può continuare così".