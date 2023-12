Sabatini: “Gli arbitri ce l’hanno con la Roma e Mourinho: ma José la smetta di…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così della Roma di Jose Mourinho: "Gli arbitri un po' ce l'hanno con la Roma e Mourinho. Il portoghese deve però smetterla di prendersela con la classe arbitrale, attaccandoli e facendo sì che ciò si ripercuota sulla sua squadra. La forza di comunicazione dello Special One è anche data dal timore che incute, scatenando reazioni importanti in seguito ad ogni sua azione. Rinnovare Mou per un anno non avrebbe senso".