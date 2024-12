Non impeccabile la direzione di gara dell'arbitro Chiffi: nello specifico, non convince la gestione dei cartellini

È eccessivo quello che si prende Calhanoglu per aver sfiorato (?) Rovella in un duello basso e in volo. Manca invece il cartellino per Pedro al 32' (ai danni di Barella). Al 36', stessa azione e due verità: su calcio d'angolo, annullato il gol a De Vrij per posizione impattante di fuorigioco di Lautaro; il tutto viene cronologicamente saltato dal Var (Mazzoleni) che - prima - scorge un braccio evidente di Gigot su duello aereo. È rigore.