Sabatini: “Conte? Non ha fatto molto di più di Spalletti e guadagna il doppio”

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato delle conseguenza del Coronavirus sul calcio e anche dell’Inter e del lavoro svolto fin qui dal tecnico Conte:

“Liverpool-Atletico? Quella partita è stata un clamoroso errore dell’Uefa e Atalanta-Valencia è probabile sia stato uno dei focolai. Finché non ci sarà un vaccino non saranno più possibili assembramenti nei luoghi pubblici. Sarebbe già tanto ripartire a porte chiuse. Conte? Non ha fatto tanto più di Spalletti pur guadagnando il doppio. Il processo di crescita all’Inter c’è stato ma un pochino meno di quanto era lecito attendersi”.