Sabatini: “Il derby? Secondo me si gioca. Non sono un fan dei playoff. I calciatori…”

Ai microfoni di Radio Sportiva, nella settimana del derby tra Inter e Milan il giornalista Sandro Sabatini ha parlato anche della possibilità che in Serie A, causa Covid, il campionato si concluda attraverso la formula dei playoff:

“Playoff Serie A? Capisco che può essere una soluzione di emergenza, ma non ne sono un fan. Derby Milan Inter? Per me si gioca, la polemica è bella ma deve essere finalizzata ad una soluzione. Calciatori? Possono essere sfruttati come testimonial per dare messaggi saggi e positivi, come quelli di non farsi prendere dal panico o negare la pandemia“.

(Fonte: Radio Sportiva)