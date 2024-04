Sandro Sabatini, nel suo editoriale per calciomercato.com, ha parlato del derby tra Milan e Inter in programma lunedì sera: "Esiste solo un derby, in tutto il mondo, in cui gli ultras quasi si abbracciano e invece i tifosi "normali" si prenderebbero a schiaffoni. È il derby di Milano. Miracolo di San Siro dove, sarà per nobile rispetto o più modesta convenienza, tra le due curve vige un patto di reciproca non violenza. Gli ultras milanesi non si guardano neanche in cagnesco. Al limite, non si guardano e basta. Avviene il contrario nel resto dello stadio reale e soprattutto in quello virtuale. In sintesi: al derby di Milano, gli ultrà diventano tifosi normali. E viceversa. Il paradosso funziona da un quarto di secolo, più o meno. Poi arriva un derby di lunedì (prima volta di lunedì nella storia) con allegata possibile/probabile festa scudetto".