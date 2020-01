Sabatini: “Eriksen? Se l’Inter non lo fa subito, lo prende a giugno. Ma non dimentichiamo che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva,, giornalista di SportMediaset, ha risposto alla domanda se per l’Inter sia meglio Llorente o Giroud : “Per un impiego all’Inter preferisco Giroud perché in Premier giocava di più ed è titolare nella nazionale del proprio paese.

Marotta

sa quello che fa, se ti offrono 20 milioni vuol dire che il valore del giocatore è quello e l’Inter recupera l’investimento fatto. Eriksen ? Credo che se l’Inter non lo prende subito lo prende a giugno perché è in scadenza di contratto, ma se arriva non dimentichiamo che per ruolo va ad escludere Sensi”.