Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del mercato della Roma: "Nessuno deve ripensare di rivedere Abraham del primo anno nella Roma. Serve tempo per un infortunio del genere. L'asticella della Roma per l'acquisto dell'attaccante deve alzarsi. Su Frattesi, al momento, l'Inter è in vantaggio rispetto alle altre ma la Roma non è esclusa dalla corsa".