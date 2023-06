SM – Al-Nassr a Milano per chiudere Brozovic. Frattesi? Assalto Inter ragionato. E Onana…

Gli emissari dell'Al-Nassr sono a Milano per chiudere l'operazione Brozovic . A riportarlo è Sport Mediaset che conferma le cifre definitive dell'affare: all'Inter andranno circa 23 mln di euro, al croato invece un triennale da 20 mln a stagione. Il tesoretto in arrivo da Brozovic verrà rinvestito subito su Frattesi.

Onana e Frattesi

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, però, l'assalto dell'Inter sarà "ragionato": i nerazzurri hanno posto le loro condizioni e non intendono partecipare ad aste, sfruttando la pole position per il gradimento, anche dichiarato, di Frattesi. Il Sassuolo chiede 40 mln contropartita (Mulattieri valutato 5/6 mln) compresa. Ci sono novità anche dal fronte Onana: lo United non è andato oltre qualche manifestazione di interesse ma in settimana - riporta Sport Mediaset - potrebbe anche arrivare un'offerta ufficiale. L'Inter chiede 60 mln di euro, fissando almeno a 50 mln la base sulla quale trattare. Qualora Onana lasciasse, i nerazzurri si fionderebbero su Sommer o Mamardashvili del Valencia, anche se quest'ultimo costa almeno 25 mln. L'eventuale tesoretto di Onana potrebbe essere poi investito per provare a riscattare Lukaku, anche se il Chelsea chiede, per il momento, quasi 40 mln.