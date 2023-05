Sabatini: “Haters Inzaghi fino a Istanbul staranno zitti. Se Jovic avesse fatto quel gol…”

"Inzaghi non ha in mano lo spogliatoio, è evidente, basta guardare le reazioni di Dzeko e Çalhanoğlu alle sostituzioni. Per fortuna Gagliardini e Correa entrano a far danni quando mancano dieci minuti dalla fine, perchè invece, quando li fa giocare titolari, va sicuramente peggio. E comunque, peggio di Inzaghi nella gestione del portiere, nessuno: si è visto anche all’Olimpico che Handanovic non è reattivo. Ma come si fa a lasciare in panchina Onana per la Coppa Italia? Per fortuna che una volta ha salvato sulla linea Darmian (...)".