Sabatini: “Tonali? 50 mln li hanno spesi per Icardi, sono troppi per lui. Lautaro e Cavani…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha fatto il punto sulle mosse di mercato dell’Inter in entrata e in uscita. I nomi in primo piano? Icardi, passato ufficialmente al PSG, Lautaro Martinez, nel mirino del Barcellona, Tonali e Cavani, primo obiettivo per l’attacco. Ecco le sue parole:

“Paratici? Non è ancora ai livelli di Marotta, per età ed esperienza. Tonali? Buon giocatore ma 50 milioni sono troppi, è il valore di Icardi. I 50 milioni di Icardi sono il nuovo spartiacque, la nuova unità di misura di mercato. Il Barcellona non li copre 110 milioni per Lautaro, che se rimarrà all’Inter vorrà un aumento di ingaggio. Lautaro ha ancora margini di miglioramento, Cavani è un grande campione ma in declino, per età non può che essere man mano un pochino peggio“.

(Fonte: Radio Sportiva)