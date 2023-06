Sabatini: “Icardi il nome perfetto per la Roma: 9 mln di stipendio sono tanti ma…”

Le parole del giornalista: "Per me Icardi è il nome perfetto per la Roma. 9 milioni? Si potrebbe comunque trovare il modo di spalmarli in più anni"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del possibile approdo di Mauro Icardi alla Roma: "Per me Icardi è il nome perfetto per la Roma. Di fatto, al di là della cifra da pagare al PSG per liberarlo un anno prima della scadenza del contratto, bisognerebbe pagare solo lo stipendio di 9 milioni, che per quanto possano essere tanti, si potrebbe comunque trovare il modo di spalmarli in più anni".