Sabatini: “L’Inter può competere per vincere la Champions League. Non deve sprecare…”

"Il Napoli è attualmente la squadra più forte in Champions League. Più forte, oggi, non significa in automatico che lo resti fino a maggio. Dipende da infortuni e stato di forma. Ma se anziché gli ottavi di finale, si giocasse ora un mini torneo condensato in una settimana, il Napoli sarebbe favorito per la vittoria (...). Chi/cosa resta in Champions? Non ci fosse la moda di dire che il calcio italiano è brutto, sporco e cattivo (e indebitato), in corsa con il Napoli ci sarebbe anche l’Inter. Che non deve sprecare il buon sorteggio contro il Porto, né giocare con troppa modestia nelle eventuali sfide successive. Il Milan poi non è ancora qualificato. Anzi, malgrado l’1-0 dell’andata, sembra la squadra italiana che rischia di più".