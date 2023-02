Ct Argentina: “Lautaro mio attaccante preferito, lo sa. Felici sia capitano dell’Inter”

"Per me è sempre stato fondamentale, gli voglio molto bene anche come persona, è sempre stato il mio attaccante preferito. E' arrivato al Mondiale con qualche problemino, però quando abbiamo avuto bisogno di lui c'è stato, ha segnato il gol con l'Olanda e ci ha dato qualcosa in più. E' un giocatore che amiamo, gli vogliamo bene, ed adesso ha preso in mano anche l'Inter. Ho visto che ora fa anche il capitano, si è preso l'Inter, sa di essere in una grande società, sono contento perché per me è un giocatore bravissimo”.