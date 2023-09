Sabatini: “Inter non è migliorata come formazione titolare, ma ha irrobustito la rosa”

"La squadra di Inzaghi non è migliorata come formazione titolare, perchè tra Onana e Sommer non c’è paragone e Thuram (comunque sorprendente) non vale ancora Lukaku e/o Dzeko. Però ha notevolmente irrobustito la rosa, potentissima anche per sopportare tutti gli impegni extra-campionato. Dimenticare Onana, Skriniar, Brozovic, Lukaku e Dzeko non è ancora scontato, ma più passa il tempo più diventa possibile, anzi probabile".