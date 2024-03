Sabatini: “Inter fuori? Ha meritato l’Atletico. Ecco dove ha sbagliato Inzaghi”

"Lautaro al di sotto delle aspettative. Questo Atletico Madrid è più forte di Porto, Benfica e dello stesso Milan, ovvero della road to Istanbul interista dello scorso anno. Delle 8 qualificate, 7 sono arrivate prime nei gironi. L'unica è la Real Sociedad. Non essendoci più la regola del gol in trasferta, conta giocare in casa al ritorno soprattutto quando si va ai supplementari e poi ai rigori. Penso di essere coerente con quello che mi è capitato di dire: credo che l'Inter, pur inseguendo l'obiettivo della seconda stella, obiettivo stagionale centrato, Simone Inzaghi ha sbagliato a sottovalutare il girone di Champions che ha utilizzato per fare turnover. Risultati abbastanza sofferti col Benfica e con la Real Sociedad. Vietato aprire qualsiasi tipo di processo, Simone Inzaghi almeno quest'anno non può essere criticato.