Intervenuto negli studi di Pressing, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così della sconfitta dell'Inter col Sassuolo: "Se hai la rosa più forte, sfruttala: fare turnover non è peccato, devi farlo in maniera scientifica per non avere solo 11 giocatori in forma. Inzaghi non ha nelle corde un cambio di sistema".