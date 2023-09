Sabatini: “Inzaghi? Nel derby ha fatto una mossa da allenatore anni ’80”

Lungo focus su Inter-Milan di sabato pomeriggio negli studi di Pressing. A far discutere sono state le scelte tattiche di Stefano Pioli, che hanno portato il Milan a soffrire oltremodo il gioco dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Sandro Sabatini, che era stato anche in tribuna al Meazza, ha raccontato quanto percepito dallo stadio:

"Calabria di sicuro non eccelle e non può diventare il protagonista del gioco del Milan. A guardare la partita dallo stadio, Inzaghi ha fatto una mossa da allenatore degli anni '80, lasciandolo libero e andando a raddoppiare su tutti gli altri in maniera chirurgica. L'Inter non lo affrontava neanche Calabria, non lo marcava".