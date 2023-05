Sabatini: “Inzaghi ce l’ha con Marotta: si è sentito ferito da una cosa”

"Simone Inzaghi ce l'ha con Marotta, nel momento in cui è stato in difficoltà, secondo Inzaghi, chi non lo ha difeso a dovere, anzi ammiccando alle voci che davano varie possibilità di nuovo allenatore è Marotta. Appena è stata detta questa cosa da Inzaghi, son passati 3 giorni e nessuno ha toccato l'argomento. Secondo me i sassolini, come le ferite, con le vittorie si rimarginano. Può essere legittimo che Marotta avesse dubbi su Inzaghi come allenatore e sul futuro, è altrettanto legittimo che Inzaghi si sia sentito ferito dai dubbi che Marotta ha esternato privatamente"