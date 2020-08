Sabatini: “Oggi Kanté è più forte di Tonali, in futuro non si sa. Gioia Milan comprensibile”

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato delle mosse di mercato dell’Inter che ha mollato Tonali per virare su un giocatore più pronto come Kanté:

“Ad oggi Kanté è più forte di Tonali, poi in futuro non si sa. Con Tonali, Pioli ha l’opportunità di sperimentare qualcosa che non sia più i 2 mediani, altrimenti a pieno organico rischi di non averlo titolare, e ciò sarebbe un peccato. Tonali? E’ il bello del calciomercato, è in prima pagina ovunque e la gioia dei tifosi del Milan è comprensibile”.